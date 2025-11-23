Vollversammlung HwK Koblenz: „Parlament des Handwerks“ setzt wichtige Zielmarken
Das Handwerk in Rheinland-Pfalz fühlt sich im politischen Diskurs übergangen. Bei der Vollversammlung der Handwerkskammer Koblenz standen daher klare Forderungen an die Politik im Vordergrund.
Die Vollversammlung der Handwerkskammer (HwK) Koblenz, das „Parlament des Handwerks“, hat bei ihrer jährlichen Sitzung klare Signale gesetzt: Das Handwerk fühlt sich von der Politik übergangen und fordert mehr Anerkennung sowie faire Rahmenbedingungen.