Vollversammlung HwK Koblenz „Parlament des Handwerks“ setzt wichtige Zielmarken 23.11.2025, 14:55 Uhr

i Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt setzt sich dafür ein, dass das Sondervermögen des Landes künftig auch für Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz oder Robotik in den überbetrieblichen Bildungsstätten des Handwerks genutzt werden kann – im Bild zusammen mit (von rechts) Joachim Noll, Kurt Krautscheid, Hauptgeschäftsführer Ralf Hellrich und Mark Scherhag. Jörg Diester/HwK Koblenz

Das Handwerk in Rheinland-Pfalz fühlt sich im politischen Diskurs übergangen. Bei der Vollversammlung der Handwerkskammer Koblenz standen daher klare Forderungen an die Politik im Vordergrund.

Die Vollversammlung der Handwerkskammer (HwK) Koblenz, das „Parlament des Handwerks“, hat bei ihrer jährlichen Sitzung klare Signale gesetzt: Das Handwerk fühlt sich von der Politik übergangen und fordert mehr Anerkennung sowie faire Rahmenbedingungen.







