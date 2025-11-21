Weitere Prozesstage zu Verfolgungsjagd in Diez

Der Prozess um die wohl filmreife Verfolgungsjagd in Diez war schon auf der Zielgeraden – nun aber sind weitere Verhandlungstage terminiert worden. Details und Hintergründe.
Im Prozess um die nächtliche Verfolgungsjagd in Diez sind weitere Termine vom Gericht anberaumt worden. Es sollen Polizisten zum Tatort befragt, zudem Bilder der Stelle analysiert werden – und es könnte zu einer Ortsbegehung kommen.Dabei war die Beweisaufnahme bereits geschlossen worden: Die Staatsanwaltschaft sagte im Plädoyer, dass sie bei beiden Angeklagten den Tatbestand des versuchten Totschlags als erfüllt ansehe.