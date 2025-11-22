Schwache Umfragen: Kann sich FDP in RLP noch retten?

Sinkende Mitgliederzahlen, fehlender Rückenwind aus Berlin und die Nachwehen eines großen Streits: Die rheinland-pfälzische FDP kämpft ums politische Überleben. Beim Parteitag am Samstag will sie den Wahlkampf eröffnen.
Vier Monate vor der Landtagswahl muss die FDP um den erneuten Einzug ins Parlament bangen. In aktuellen Umfragen sieht es düster aus für die rheinland-pfälzischen Liberalen. Derzeit liegen sie deutlich unter den nötigen 5 Prozent. Für Aufsehen sorgte zuletzt in Mainz, als die Partei bei der SWR-Sonntagsfrage nur noch unter „Sonstige“ gelistet wurde – ohne eigenen Wert.