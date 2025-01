Schattenseiten einer App Wie Islamisten abgehängte Teenager auf Tiktok ködern Johannes Mario Löhr

dpa 22.01.2025, 13:00 Uhr

i Viele Jugendliche nutzen Tiktok - und können dort in die Fänge von radikalen Islamisten und Rechtsextremisten geraten. Ashley Landis/dpa/AP

Islamisten haben die App Tiktok für sich entdeckt, um ihr radikales Weltbild und ihre kruden Theorien unter das junge Volk zu bringen. Der rheinland-pfälzische LKA-Chef spricht gar von „Menschenfängern“. Hintergründe und Details.

Der Präsident des Landeskriminalamts (LKA) in Rheinland-Pfalz, Mario Germano, sieht eine wachsende Selbstradikalisierung junger Menschen auf Tiktok. „Wir hatten jetzt vermehrt Fälle, in denen Minderjährige über Tiktok radikalisiert wurden“, sagte Germano im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen