Wie gut ist unser Stromnetz geschützt?

Ein Blackout wie in Berlin – könnte das auch bei uns passieren? Die Antwort des größten Energieversorgers in RLP ist beruhigend, doch die Risiken bleiben.
Seit Samstagmorgen funktioniert in Zehntausenden Haushalten in Berlin nichts mehr, was mit Strom zu tun hat: Heizung, Herd, Licht, die Liste ließe sich um Dutzende Punkte fortschreiben. Blackout in Teilen der Hauptstadt. Diese Nachricht dürfte so manche Rheinland-Pfälzerin und Rheinland-Pfälzer ins Grübeln darüber gebracht haben, wie gut der eigene Haushalt auf Tage ohne Strom vorbereitet ist.