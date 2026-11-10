Tagung in Klinik Nette-Gut Maßregelvollzug denkt Prävention neu 10.11.2026, 06:00 Uhr

i Die Klinik Nette-Gut in Weißenthurm (Kreis Mayen-Koblenz) ist die landesweit größte forensische Klinik. Dort fand erneut eine Fachtagung statt. Thematisch lag der Fokus auf Prävention. Thomas Frey/dpa. picture alliance / Thomas Frey/dpa

Rheinland-Pfalz investiert in Präventionsambulanzen für psychisch Erkrankte. Überdies stand das Thema Prävention im Maßregelvollzug auch im Mittelpunkt einer Fachtagung der Klinik Nette-Gut.

Mit den Forensiktagen der Klinik Nette-Gut (KNG) in Weißenthurm (Kreis Mayen-Koblenz) ist erneut ein zentrales Thema des Maßregelvollzugs in den Mittelpunkt gerückt: die Prävention von Straftaten psychisch erkrankter Menschen. Christoph Gerth, geschäftsführender Leiter des Maßregelvollzugs, bezeichnete sie als „eines der wichtigsten Themen“.







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