Tagung in Klinik Nette-Gut
Maßregelvollzug denkt Prävention neu
Die Klinik Nette-Gut in Weißenthurm (Kreis Mayen-Koblenz) ist die landesweit größte forensische Klinik. Dort fand erneut eine Fa
Die Klinik Nette-Gut in Weißenthurm (Kreis Mayen-Koblenz) ist die landesweit größte forensische Klinik. Dort fand erneut eine Fachtagung statt. Thematisch lag der Fokus auf Prävention.
Thomas Frey/dpa. picture alliance / Thomas Frey/dpa

Rheinland-Pfalz investiert in Präventionsambulanzen für psychisch Erkrankte. Überdies stand das Thema Prävention im Maßregelvollzug auch im Mittelpunkt einer Fachtagung der Klinik Nette-Gut. 

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Mit den Forensiktagen der Klinik Nette-Gut (KNG) in Weißenthurm (Kreis Mayen-Koblenz) ist erneut ein zentrales Thema des Maßregelvollzugs in den Mittelpunkt gerückt: die Prävention von Straftaten psychisch erkrankter Menschen. Christoph Gerth, geschäftsführender Leiter des Maßregelvollzugs, bezeichnete sie als „eines der wichtigsten Themen“.
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Rheinland-PfalzJustiz

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