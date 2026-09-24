Yvonne Jostes und Ralf Kölbach Wie eine Frau im Vorstand die Westerwald Bank verstärkt Lars Hennemann 24.09.2026, 06:00 Uhr

i Yvonne Jostes und Ralf Kölbach bilden gemeinsam mit Markus Kurtseifer und Andreas Tillmanns den Vorstand der Westerwald Bank. Führungsgremien wie diese sind hierzulande meist immer noch männlich dominiert. Darüber sprachen wir mit Jostes und Kölbach – aber auch über die Herausforderungen für eine regionale Bank und die Besonderheiten des Westerwaldes. Stefanie Wünning/IMKINODAS

Zeigen VR-Banken oder Sparkassen Bilder ihrer Vorstandsteams, sind darauf fast ausschließlich Männer zu sehen. Nicht so bei der Westerwald Bank: Dort hat Yvonne Jostes eine Führungsrolle inne. Wir trafen sie und ihren Chef Ralf Kölbach zum Interview.

„Normalität ist erst erreicht, wenn eine Frau im Vorstand keine besondere Erwähnung mehr wert ist“, sagt Yvonne Jostes. Ihr Eintreten in den Vorstand der Westerwald Bank vor wenigen Monaten ist aber definitiv noch eine Erwähnung wert – mehr als das. Die gebürtige Sauerländerin kam von einer Sparkasse in Norddeutschland in den Westerwald.







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