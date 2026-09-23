Von 100 Jahren Musiktradition bis zu neuen Ideen für den Chornachwuchs: In Engers und Polch wurden Chöre und Musikvereine aus Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Auch Preisträger aus Saffig, Plaidt und dem Kreis Mayen-Koblenz sind dabei.
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Mindestens 100 Jahre gemeinsames Musizieren auf der einen Seite, neue Wege der Chorarbeit auf der anderen: Mit den Zelter- und Pro-Musica-Plaketten sowie den SILA Awards sind Chöre, Musikvereine und weitere Träger der Musikkultur in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden.