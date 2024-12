Geräuschloser Machtwechsel Wie die SPD Dreyers Nachfolge regelte Sebastian Stein 27.12.2024, 11:28 Uhr

i Ex-Ministerpräsidentin Malu Dreyer und ihr Nachfolger Alexander Schweitzer (beide SPD). Die Amtsübergabe verlief ohne öffentlich vernehmbare Störgeräusche. Arne Dedert. picture alliance/dpa

Rheinland-Pfalz gilt für die SPD im Westen seit Jahrzehnten als eine Art gallisches Dorf. Das Erfolgsrezept liegt in der Geschlossenheit der Partei, was sich im Sommer bei der Übergabe an Alexander Schweitzer zeigte.

Die rheinland-pfälzische SPD musste in den vergangenen Jahrzehnten so manch kleine und große Krise überstehen. Man denke an die Nürburgring-Pleite, den verpatzten Verkauf des Flughafens Hahn oder die Sanierung des Schlosshotels Bad Bergzabern. Die Wählerinnen und Wähler aber nahmen es den Sozialdemokraten nicht übel.

