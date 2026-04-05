Ab dem 10. Juli steht die rechte Rheinstrecke still: Zwischen Troisdorf und Wiesbaden startet eine Generalsanierung historischen Ausmaßes. Schon jetzt laufen Kampfmittelsuchen und der Aufbau riesiger Logistiklager, um das 160-Kilometer-Projekt zu stemmen.
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Ab dem 10. Juli verwandelt sich die Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden in eine Großbaustelle. Fünf Monate lang erneuert die Deutsche Bahn Weichen, Gleise und Signale; auch 36 Bahnhöfe sollen modernisiert werden. Damit das Projekt planmäßig umgesetzt werden kann, sind „umfangreiche Vorbereitungen“ notwendig, wie eine Bahnsprecherin unserer Zeitung erklärt.