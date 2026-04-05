Großprojekt am rechten Rhein Wie die Bahn die fünfmonatige Vollsperrung der Trasse vorbereitet Cordula Sailer-Röttgers 05.04.2026, 10:45 Uhr

i Die Bahntrasse zwischen Troisdorf und Wiesbaden (hier bei Assmannshausen) wird ab Anfang Juli generalsaniert. Damit das Großprojekt der Bahn wie geplant umgesetzt werden kann, sind zahlreiche Arbeiten zur Vorbereitung notwendig. Arne Dedert. picture alliance/dpa

Ab dem 10. Juli steht die rechte Rheinstrecke still: Zwischen Troisdorf und Wiesbaden startet eine Generalsanierung historischen Ausmaßes. Schon jetzt laufen Kampfmittelsuchen und der Aufbau riesiger Logistiklager, um das 160-Kilometer-Projekt zu stemmen.

Ab dem 10. Juli verwandelt sich die Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden in eine Großbaustelle. Fünf Monate lang erneuert die Deutsche Bahn Weichen, Gleise und Signale; auch 36 Bahnhöfe sollen modernisiert werden. Damit das Projekt planmäßig umgesetzt werden kann, sind „umfangreiche Vorbereitungen“ notwendig, wie eine Bahnsprecherin unserer Zeitung erklärt.







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