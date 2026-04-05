Das ist unser Open-Air-Sommer

Zwischen großen Namen und Indie-Geheimtipps: Der Festivalsommer 2026 bringt Pop, Rock, Crossover und noch viel mehr auf die Open-Air-Bühnen der Region – von der Mainzer Zitadelle über die Loreley bis in die Bonner Rheinaue: eine Auswahl.
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Jetzt muss nur noch die Sonne mitspielen: Der Festivalsommer 2026 bringt große Namen auf die Freiluftbühnen – und etliche Entdeckungen abseits des Mainstreams. Eine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit.Festungssommer EhrenbreitsteinKoblenz, Mai bis AugustKein klassisches Festival, sondern ein dichtes Open-Air-Programm mit Einzelterminen aus Pop, Rock, Rap und Crossover – vor der markanten Kulisse über dem Rhein, dabei sind ...