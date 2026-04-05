Rheinland-Pfalz Das ist unser Open-Air-Sommer Claus Ambrosius 05.04.2026, 09:03 Uhr

i Die Festung Ehrenbreitstein ist eine der beliebtesten Freiluf-Veranstaltungsorte der Region, sei es wie hier beim Weltmusikfestival Horizonte, bei Konzerten des MIttelrhein Musikfestivals oder auch beim alljährlichen Open-Air-Theater. In diesem Sommmer spielt das Theater Koblenz im Retirierten Graben Stephen Sondheims Musical "Sweeney Todd". Thomas Frey. picture alliance/dpa

Zwischen großen Namen und Indie-Geheimtipps: Der Festivalsommer 2026 bringt Pop, Rock, Crossover und noch viel mehr auf die Open-Air-Bühnen der Region – von der Mainzer Zitadelle über die Loreley bis in die Bonner Rheinaue: eine Auswahl.

Jetzt muss nur noch die Sonne mitspielen: Der Festivalsommer 2026 bringt große Namen auf die Freiluftbühnen – und etliche Entdeckungen abseits des Mainstreams. Eine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit.Festungssommer EhrenbreitsteinKoblenz, Mai bis AugustKein klassisches Festival, sondern ein dichtes Open-Air-Programm mit Einzelterminen aus Pop, Rock, Rap und Crossover – vor der markanten Kulisse über dem Rhein, dabei sind ...







Artikel teilen

Artikel teilen