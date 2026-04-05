Leseraufruf: Was denken Sie über den A1-Lückenschluss?
In der Eifel wird in den kommenden Jahren ein 25 Kilometer langer Autobahnabschnitt neu gebaut. Der A1-Lückenschluss hat viele Folgen für die Region und die Menschen. Uns interessiert, was die Betroffenen denken, hoffen und befürchten.
Lesezeit 1 Minute
Baustellen gibt es immer wieder, gerade auf den Autobahnen im nördlichen Rheinland-Pfalz. Doch komplett neue Autobahnabschnitte werden selten gebaut. In der Eifel haben jetzt Vorarbeiten zu genau einer solchen Maßnahme begonnen: Nach Jahrzehnten des Planens, des Wartens und des Streits soll die 25 Kilometer lange Lücke im Verlauf der A1 geschlossen werden.