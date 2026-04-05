Autobahnbau in der Eifel Leseraufruf: Was denken Sie über den A1-Lückenschluss? 05.04.2026, 12:00 Uhr

i In der Eifel wird in den kommenden Jahren ein 25 Kilometer langer Autobahnabschnitt neu gebaut. Der A1-Lückenschluss hat viele Folgen für die Region und die Menschen. Annette Riedl. picture alliance/dpa

In der Eifel wird in den kommenden Jahren ein 25 Kilometer langer Autobahnabschnitt neu gebaut. Der A1-Lückenschluss hat viele Folgen für die Region und die Menschen. Uns interessiert, was die Betroffenen denken, hoffen und befürchten.

Baustellen gibt es immer wieder, gerade auf den Autobahnen im nördlichen Rheinland-Pfalz. Doch komplett neue Autobahnabschnitte werden selten gebaut. In der Eifel haben jetzt Vorarbeiten zu genau einer solchen Maßnahme begonnen: Nach Jahrzehnten des Planens, des Wartens und des Streits soll die 25 Kilometer lange Lücke im Verlauf der A1 geschlossen werden.







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