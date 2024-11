Unfälle in Rheinland-Pfalz Wie Autofahrer sicher durch den Herbst kommen 13.11.2024, 17:47 Uhr

i Feuchtes Herbstlaub auf den Straßen kann zu gefährlichen Situationen am Steuer führen. Bernd Weißbrod/dpa

Der Hauptgrund für Autounfälle in Rheinland-Pfalz ist laut einer aktuellen Studie menschliches Versagen. Und die B9 bei Koblenz ist die gefährlichste Straße des Bundeslandes. Spannende Ergebnisse einer umfangreichen Studie zu Unfällen im Land.

Herbstwetter bringt für Autofahrer so manche Gefahr mit sich: ob in Form von nassem Laub auf der Straße, früher Dunkelheit oder auf den Asphalt gepusteter Äste. Unsere Zeitung hat beim ADAC Mittelrhein nachgefragt, wie Autofahrer in der nasskalten Jahreszeit trotzdem sicher ans Ziel kommen können – und stellt darüber hinaus eine Statistik zu den häufigsten Unfallgründen in Rheinland-Pfalz vor.

