Nach Jahren der Sperrung und Bauarbeiten rollt der Verkehr am Rhein wieder. Das nächste Großprojekt wartet schon.

Ludwigshafen (dpa) – Als logistisch wichtige Verbindung für die Rhein-Neckar-Region wird die Hochstraße Süd in Ludwigshafen am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben. Zur Eröffnungsfeier (12.00 Uhr) werden unter anderem Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und sein Bruder, der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (beide CDU), erwartet.

Die Hochstraße Süd war in den vergangenen Jahren teilweise komplett erneuert und umfassend modernisiert worden. Knapp 150 Millionen Euro flossen in den Bau in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz. Dem offiziellen Festakt schließt sich eine Feier für Bürgerinnen und Bürger an (16.00 Uhr).

Nach der Fertigstellung ist vor dem Rückbau

Mit der Fertigstellung beginnen Zug um Zug die Arbeiten für den Rückbau der Hochstraße Nord. Sie wird in den kommenden Jahren abgerissen und durch die ebenerdige Helmut-Kohl-Allee ersetzt. Sie ist Voraussetzung für die Entwicklung eines neuen, 39 Hektar großen innerstädtischen Gebiets.

Bei der Hochstraße Süd war bei turnusmäßigen Überprüfungen eines Teilabschnitts eine Vergrößerung von Rissen festgestellt worden. Am 22. August 2019 wurde die Brücke daher aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt, im Januar 2020 begann der spektakuläre Rückbau.

Ziel ist eine moderne Verkehrsinfrastruktur

Für die Stadt Ludwigshafen ist die Wiedereröffnung ein Meilenstein beim Ausbau einer modernen Verkehrsinfrastruktur in der Metropolregion Rhein-Neckar. Zur Feierstunde werden auch Oberbürgermeister Klaus Blettner und sein Mannheimer Amtskollege Christian Specht (beide CDU) erwartet.