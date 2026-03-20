WHU-Professorin: Wie die RLP-Wirtschaft robuster wird
Rheinland-Pfalz steht vor wirtschaftlichen Herausforderungen – doch es gibt einen oft übersehenen Weg, um Wachstum und Stabilität zu sichern: Kreislaufwirtschaft, schreibt WHU-Professorin Nadine Kammerlander in einem Gastbeitrag.
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Jeden Tag melden in Rheinland-Pfalz durchschnittlich zwei bis drei Unternehmen Insolvenz an. In anderen Bundesländern ist die Lage nicht besser. In vielen Branchen wächst die Unsicherheit. Umso dringender stellt sich die Frage: Wie kann unsere Wirtschaft wieder wachsen und robuster werden?