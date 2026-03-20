Gastbeitrag Wirtschaft WHU-Professorin: Wie die RLP-Wirtschaft robuster wird 20.03.2026, 17:00 Uhr

i Nadine Kammerlander leitet den Lehrstuhl für Familienunternehmen an der WHU Vallendar. Die Forschungsschwerpunkte der Professori liegen auf den Themen Innovation, Governance und Nachfolge von Familienunternehmen. Julia Eckelt/WHU. WHU

Rheinland-Pfalz steht vor wirtschaftlichen Herausforderungen – doch es gibt einen oft übersehenen Weg, um Wachstum und Stabilität zu sichern: Kreislaufwirtschaft, schreibt WHU-Professorin Nadine Kammerlander in einem Gastbeitrag.

Jeden Tag melden in Rheinland-Pfalz durchschnittlich zwei bis drei Unternehmen Insolvenz an. In anderen Bundesländern ist die Lage nicht besser. In vielen Branchen wächst die Unsicherheit. Umso dringender stellt sich die Frage: Wie kann unsere Wirtschaft wieder wachsen und robuster werden?







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