Gastbeitrag Wirtschaft
WHU-Professorin: Wie die RLP-Wirtschaft robuster wird
Nadine Kammerlander leitet den Lehrstuhl für Familienunternehmen an der WHU Vallendar. Die Forschungsschwerpunkte der Professori
Nadine Kammerlander leitet den Lehrstuhl für Familienunternehmen an der WHU Vallendar. Die Forschungsschwerpunkte der Professori liegen auf den Themen Innovation, Governance und Nachfolge von Familienunternehmen.
Julia Eckelt/WHU. WHU

Rheinland-Pfalz steht vor wirtschaftlichen Herausforderungen – doch es gibt einen oft übersehenen Weg, um Wachstum und Stabilität zu sichern: Kreislaufwirtschaft, schreibt WHU-Professorin Nadine Kammerlander in einem Gastbeitrag. 

Lesezeit 3 Minuten
Jeden Tag melden in Rheinland-Pfalz durchschnittlich zwei bis drei Unternehmen Insolvenz an. In anderen Bundesländern ist die Lage nicht besser. In vielen Branchen wächst die Unsicherheit. Umso dringender stellt sich die Frage: Wie kann unsere Wirtschaft wieder wachsen und robuster werden?

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzWirtschaft

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