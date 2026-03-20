Extremismusforscher erklärt Markus Linden: AfD nutzt antisemitische Bildsprache 20.03.2026, 15:51 Uhr

i Auf diesem Screenshot des mit KI erstellten Wahlwerbespots der AfD Rheinland-Pfalz steht das Biontech-Hauptgebäude im Vordergrund. Es ist von einem goldenen Zaun umgeben. Auffällig sind auch die Kirchtürme des Mainzer Doms und eine vergoldete Antenne in Form eines jüdischen Kerzenleuchters. AfD Rheinland-Pfalz/YouTube-Screenshot

Der aktuelle Wahlwerbespot der AfD Rheinland-Pfalz bedient rechtsextreme, antisemitische Verschwörungstheorien. Der Trierer Extremismusforscher Markus Linden entlarvt die perfide Symbolik. Eine Analyse.

„Der verfassungsfeindliche Charakter der AfD wird am aktuellen Wahlwerbespot der AfD in Rheinland-Pfalz deutlich“, erklärt der Trierer Extremismusforscher Markus Linden in einer Analyse für unsere Zeitung. Hier ist Lindens Beitrag in voller Länger: „Der Spot lief am 13.







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