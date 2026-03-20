Flussbestattungen sind seit Monaten möglich, doch erst jetzt stand die erste Beisetzung auf der Mosel an. Im Vorfeld allerdings lief es ziemlich holprig – und dann waren da noch besondere „Zaungäste“.
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Dass da etwas nicht Alltägliches vor sich geht auf der Mosel an diesem Tag im März, das zeigt allein die folgende Begebenheit: Während das ehemalige Postschiff, die „Telegraaf IV.“, von Mehring kommend bei Moselkilometer 174 stoppt, unweit des Örtchens Riol inmitten des Flusses in der Folge verweilt, hält auf dem Fuß- und Radweg am Ufer plötzlich ein Polizeiwagen.