Der Wegzug der WHU von Vallendar bis 2034 schlägt hohe Wellen. Wir haben uns am Medienhafen Düsseldorf umgeschaut, wo der Campus One auf 60.000 Quadratmetern Industriebrache entstehen soll. Doch noch hat die Privatuni das Grundstück nicht gekauft.
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An der Haltestelle „Medienhafen/Kesselstraße“ ist für Tram 707 Endstation. Fast alle Waggons der Straßenbahn sind leer. Kaum jemand steigt aus. Am Hafenbecken enden die Gleise. Die Tram dreht eine Schleife und fährt zurück in die Düsseldorfer Innenstadt.