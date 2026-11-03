Privatuni verlässt Vallendar WHU-Campus One: Futuristische Vision aus Glas und Licht Dirk Eberz 03.11.2026, 13:00 Uhr

i So könnte der neue Campus der WHU im Düsseldorfer Medienhafen einmal aussehen. Die Illustration ist der Projektskizze der Stiftung WHU entnommen. Sie zeigt einen Entwurf von Manuel Herz Architekten. Wir haben uns auf dem Gelände mal umgesehen. Manuel Herz Architekten/Stiftung WHU

Der Wegzug der WHU von Vallendar bis 2034 schlägt hohe Wellen. Wir haben uns am Medienhafen Düsseldorf umgeschaut, wo der Campus One auf 60.000 Quadratmetern Industriebrache entstehen soll. Doch noch hat die Privatuni das Grundstück nicht gekauft.

An der Haltestelle „Medienhafen/Kesselstraße“ ist für Tram 707 Endstation. Fast alle Waggons der Straßenbahn sind leer. Kaum jemand steigt aus. Am Hafenbecken enden die Gleise. Die Tram dreht eine Schleife und fährt zurück in die Düsseldorfer Innenstadt.







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