Als „ABBA“-Benny Andersson in Koblenz Klavier spielte

Wie betreut man einen Weltstar, der am liebsten nicht auffallen möchte? Koblenz’ Chefdramaturgin Juliane Wulfgramm hat den ABBA-Musiker bei der „Kristina“-Premiere begleitet. Und dabei selbst ein Stück Jugend wiedergetroffen.

Die Anweisung war eindeutig: Benny Andersson möchte nicht angesprochen werden, keine Autogramme geben und möglichst auch nicht fotografiert werden. Juliane Wulfgramm,

Chefdramaturgin des Theaters Koblenz, ist verantwortlich dafür, dass der berühmte Gast möglichst unbehelligt zur Premiere seines Musicals „Kristina“ kommt.