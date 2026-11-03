Musicalpremiere in Koblenz
Als „ABBA“-Benny Andersson in Koblenz Klavier spielte
Der Koblenzer Intendant Markus Dietze (rechts) führt Benny Andersson hinter die Bühne, um sich das Bühnenbild der Neuproduktion
Der Koblenzer Intendant Markus Dietze (rechts) führt Benny Andersson hinter die Bühne, um sich das Bühnenbild der Neuproduktion seines Musicals "Kristina" aus der Nähe anzusehen und Künstlerinnen und Künstler der Produktion zu treffen.
Arek Głębocki für das Theater Koblenz

Wie betreut man einen Weltstar, der am liebsten nicht auffallen möchte? Koblenz’ Chefdramaturgin Juliane Wulfgramm hat den ABBA-Musiker bei der „Kristina“-Premiere begleitet. Und dabei selbst ein Stück Jugend wiedergetroffen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Anweisung war eindeutig: Benny Andersson möchte nicht angesprochen werden, keine Autogramme geben und möglichst auch nicht fotografiert werden. Juliane Wulfgramm, Chefdramaturgin des Theaters Koblenz, ist verantwortlich dafür, dass der berühmte Gast möglichst unbehelligt zur Premiere seines Musicals „Kristina“ kommt.
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