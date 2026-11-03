Reisende würde wieder kommen
Fünf Sterne für Deutschlands unbeliebtesten Flughafen
Eine Passagiertreppe steht auf dem Vorfeld des Flughafens Hahn im Hunsrück. Der ehemalige Militärflughafen ist laut einer Auswer
Eine Passagiertreppe steht auf dem Vorfeld des Flughafens Hahn im Hunsrück. Der ehemalige Militärflughafen ist laut einer Auswertung von Google-Rezensionen der unbeliebteste Deutschland. Nicole Sonnack-Bensch hat eine andere Meinung.
Thomas Frey/dpa

Schlechte Bewertungen und eine Stunde Verspätung: Nicole Sonnack-Bensch lässt sich davon die Laune nicht verderben. Den Flughafen Hahn hat sie mit fünf Sternen bewertet. Uns hat sie gesagt, warum – und erklärt, was sie ihr an der Kritik missfällt. 

Lesezeit 3 Minuten
Der Flughafen Hahn verteidigte dieses Jahr einen Titel, den die Verantwortlichen wohl am liebsten wieder abgegeben hätten: Nach der Auswertung des Unternehmens AirHelp bleibt der Hunsrück-Airport auch im Jahr 2026 der unbeliebteste Flughafen Deutschlands.
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