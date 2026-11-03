Reisende würde wieder kommen Fünf Sterne für Deutschlands unbeliebtesten Flughafen Michael Illjes 03.11.2026, 09:00 Uhr

i Eine Passagiertreppe steht auf dem Vorfeld des Flughafens Hahn im Hunsrück. Der ehemalige Militärflughafen ist laut einer Auswertung von Google-Rezensionen der unbeliebteste Deutschland. Nicole Sonnack-Bensch hat eine andere Meinung. Thomas Frey/dpa

Schlechte Bewertungen und eine Stunde Verspätung: Nicole Sonnack-Bensch lässt sich davon die Laune nicht verderben. Den Flughafen Hahn hat sie mit fünf Sternen bewertet. Uns hat sie gesagt, warum – und erklärt, was sie ihr an der Kritik missfällt.

Der Flughafen Hahn verteidigte dieses Jahr einen Titel, den die Verantwortlichen wohl am liebsten wieder abgegeben hätten: Nach der Auswertung des Unternehmens AirHelp bleibt der Hunsrück-Airport auch im Jahr 2026 der unbeliebteste Flughafen Deutschlands.







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