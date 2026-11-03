Hilfe bei Hass im Netz Therapeut: Das macht Doxing mit der menschlichen Psyche Cordula Sailer-Röttgers 03.11.2026, 10:16 Uhr

i Marcel Hünninghaus ist Vorstandsmitglied bei der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz. Im Interview klärt er über die Folgen von „Doxing“ für Betroffene auf - und wie ihnen geholfen werden kann. Marcel Hünninghaus

Private Daten kursieren im Netz – jemand hat sie bewusst verbreitet, um dem Betroffenen Angst zu machen. „Doxing“ ist eine Form von Cybermobbing. Verhaltenstherapeut Marcel Hünninghaus erklärt, was solche Vorfälle in Betroffenen auslösen.

„Doxing“ ist eine strafbare Methode des Datenverbreitens, die Menschen unter anderem einschüchtern soll. Das Phänomen fällt unter den Straftatbestand des „gefährdenden Verbreitens personenbezogener Daten“. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ermittelt dazu derzeit in einem Anfangsverdacht.







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