Ein Mann, ein Traum – und der Rhein als unerschöpfliche Energiequelle: Nach etlichen Jahren, langen Genehmigungsprozessen und juristischen Auseinandersetzungen hat Helmuth Portugall grünes Licht, um sein Flusskraftwerk voranzutreiben.
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Vor St. Goar schwimmen bereits seit Monaten Energyfische im Rhein. So nennt das bayerische Start-up Energyminer seine Turbinen, die Strom aus der Strömung des Flusses erzeugen. Drei Anlagen sind es bislang, mittelfristig soll das innovative Schwarmkraftwerk auf 124 Stück anwachsen – und perspektivisch werden wohl noch mehr „Artgenossen“ im Rhein hinzukommen.