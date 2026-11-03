Mehr Energyfische im Rhein
Meilenstein auf langem Weg zum Flusskraftwerk erreicht
Drei der mit Turbinen ausgestatteten Energyfische liegen bei St. Goar im Rhein und erzeugen Energie aus der Strömung des Flusses
Drei der mit Turbinen ausgestatteten Energyfische liegen bei St. Goar im Rhein und erzeugen Energie aus der Strömung des Flusses. 124 dieser Anlagen sind dort geplant. Eine kleinere Anlage wird perspektivisch vor der Insel Niederwerth bei Koblenz entstehen. Das Oberverwaltungsgericht Koblenz hat entschieden, dass die Anlage behördlich genehmigt werden muss (Archivbild).
Energyminer GmbH

Ein Mann, ein Traum – und der Rhein als unerschöpfliche Energiequelle: Nach etlichen Jahren, langen Genehmigungsprozessen und juristischen Auseinandersetzungen hat Helmuth Portugall grünes Licht, um sein Flusskraftwerk voranzutreiben.

Lesezeit 3 Minuten
Vor St. Goar schwimmen bereits seit Monaten Energyfische im Rhein. So nennt das bayerische Start-up Energyminer seine Turbinen, die Strom aus der Strömung des Flusses erzeugen. Drei Anlagen sind es bislang, mittelfristig soll das innovative Schwarmkraftwerk auf 124 Stück anwachsen – und perspektivisch werden wohl noch mehr „Artgenossen“ im Rhein hinzukommen.
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