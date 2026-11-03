Politische Entscheidung
Aus für Ausbau der Moselschleusen ist besiegelt
Vor zwei Jahren rammte ein Güterschiff die Moselschleuse in Müden. Das Tor wurde dabei zerstört.
Vor zwei Jahren rammte ein Güterschiff die Moselschleuse in Müden. Das Tor wurde dabei zerstört.
Thomas Frey/dpa

Vor 70 Jahren wurde der Moselvertrag unterzeichnet. Heute transportieren Güterschiffe nur noch rund sieben Millionen Tonnen. Warum der Schleusenausbau nun endgültig beerdigt wird.

Lesezeit 2 Minuten
Es war im Dezember vor zwei Jahren: Ein Güterschiff fuhr ungebremst in das Tor der Moselschleuse Müden. Wegen einer fehlenden zweiten Schleusenkammer wurde befürchtet, dass der Schiffsverkehr auf der Mosel für Monate ruhen muss. In einem Kraftakt gelang es dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn, innerhalb von sechs Wochen ein neues Schleusentor einzubauen.
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