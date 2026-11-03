Vor 70 Jahren wurde der Moselvertrag unterzeichnet. Heute transportieren Güterschiffe nur noch rund sieben Millionen Tonnen. Warum der Schleusenausbau nun endgültig beerdigt wird.
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Es war im Dezember vor zwei Jahren: Ein Güterschiff fuhr ungebremst in das Tor der Moselschleuse Müden. Wegen einer fehlenden zweiten Schleusenkammer wurde befürchtet, dass der Schiffsverkehr auf der Mosel für Monate ruhen muss. In einem Kraftakt gelang es dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn, innerhalb von sechs Wochen ein neues Schleusentor einzubauen.