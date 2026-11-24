Eine Schau als spannendes Spiegelbild der Kunstregion
Malerei, Plastik, Objektkunst. Porträt, Stillleben, Abstraktion: Wer sich ein Bild machen will, wie vielfältig die Kunst am Mittelrhein sein kann, sollte die Jahresschau im Roentgen-Museum nicht verpassen. Anlass zu feiern gibt es obendrein noch.
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Was 1946 als „Weihnachtsausstellung“ seinen Anfang nahm, um Künstlerinnen und Künstlern nach den schwierigen Kriegsjahren wieder eine Möglichkeit zur Werkpräsentation zu eröffnen, hat sich inzwischen längst zu einem bedeutenden Forum für zeitgenössische Kunst am Mittelrhein entwickelt.