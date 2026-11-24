Wie ein Detektiv spürt Jonathan Fritz digitale Sicherheitslücken bei anderen Unternehmen auf. Schaden will er ihnen nicht. Im Gegenteil: Er will sie vor Cyberkriminellen schützen. Was auch jeder Einzelne im privaten Bereich tun kann, verrät er uns.
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Schnell irgendwo im Internet noch einen neuen Account erstellen und dabei ein simples Passwort verwenden. Viele dürften sich dabei schon mal selbst ertappt haben. Weniger als die Hälfte der Nutzer digitaler Anwendungen nutzen grundlegende Sicherheitsmaßnahmen.