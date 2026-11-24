Passwörter, Updates & Co. Fünf Tipps vom Koblenzer Experten für Cybersicherheit Johannes Kirsch 24.11.2026, 06:00 Uhr

i Die Gefahr durch Cyberangriffe werde weiter zunehmen, ist sich Jonathan Fritz sicher. Aber der Gründer des Koblenzer Start-ups WeSaveIT weiß auch, wie man sich dagegen wappnen kann. Johannes Kirsch

Wie ein Detektiv spürt Jonathan Fritz digitale Sicherheitslücken bei anderen Unternehmen auf. Schaden will er ihnen nicht. Im Gegenteil: Er will sie vor Cyberkriminellen schützen. Was auch jeder Einzelne im privaten Bereich tun kann, verrät er uns.

Schnell irgendwo im Internet noch einen neuen Account erstellen und dabei ein simples Passwort verwenden. Viele dürften sich dabei schon mal selbst ertappt haben. Weniger als die Hälfte der Nutzer digitaler Anwendungen nutzen grundlegende Sicherheitsmaßnahmen.







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