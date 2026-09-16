Die Zeit hoher Sommertemperaturen ist vorerst vorbei. Immer wieder Wolken und etwas Regen prägen das Wetter der kommenden Tage. Welche Werte zeigt das Thermometer?

Offenbach/Main (dpa/lrs) – Nach einer spätsommerlich warmen Phase zeigt sich das Wetter an Rhein, Mosel und Saar wieder wechselhafter und kühler. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, erreichen die Temperaturen am Mittwoch bei zeitweiser Bewölkung zwischen 18 und 23 Grad. Örtlich kann es Schauer geben.

Am Donnerstag ist der Himmel zunächst wolkig, im Tagesverlauf abwechselnd bewölkt und heiter. Die Temperaturen liegen bei 19 bis 22, in Hochlagen um 17 Grad.

Am Freitag gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland vorerst viele Wolken und zeitweise Regen, später Auflockerungen und einzelne Schauer bei Höchstwerten zwischen 17 und 21 Grad.

Prognose DWD