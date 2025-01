Stromausfälle in der Region Werden Stromnetze anfälliger für Pannen? 20.01.2025, 17:00 Uhr

i In der ersten Januarhälfte kam es in unserer Region zu mehreren Stromausfällen. Werden die Netze anfälliger für solche Pannen? Jan Woitas. picture alliance/dpa

Nach mehreren Stromausfällen in der ersten Januar-Hälfte stellt sich die Frage: Werden die Stromnetze anfälliger? Ein Experte der Energienetze Mittelrhein (enm) erklärt, wie Wartung, Modernisierung und Digitalisierung das Netz robuster machen sollen.

Seit an Neujahr im Westerwald für Stunden der Strom weg war und es in den Tagen danach mehrfach zu weiteren Stromausfällen in unserer Region kam, steht die Frage im Raum: Werden die Stromnetze anfälliger für Störungen?Alltäglich ist es nicht gerade, dass es innerhalb eines Zeitraums von etwa zehn Tagen mehrere Male in ein- und derselben Region zu Stromausfällen kommt, meint Peter Wiacker, der als Bereichsleiter Asset-Management unter anderem für ...

