TV Urbar vor Herausforderung Werden Ehrenamtlern zu viele Steine in den Weg gelegt? Tim Hammer

Johannes Kirsch 22.03.2026, 16:00 Uhr

i Peter Stubbe in der Urbarer Turnhalle. Der Erste Vorsitzende des TV Urbar macht sich Sorgen um die Zukunft des Vereins. Tim Hammer

Im Wahlkampf zur Landtagswahl warben viele Parteien damit, das Ehrenamt unterstützen zu wollen. Aber wie steht es tatsächlich um den politischen Beistand für ehrenamtlich Engagierte? Ein Blick in die 3200-Einwohner-Gemeinde Urbar am Rhein.

Peter Stubbe ist Erster Vorsitzender des Turnvereins Urbar 1889 und blickt auf 26 Jahre gemeinsame Geschichte zurück. Der Polizeibeamte spricht mit unserer Zeitung über Nachwuchsprobleme und darüber, wie er sich mit politischen Entscheidungsträgern herumärgern musste.







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