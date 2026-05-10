Im Koalitionsvertrag haben CDU und SPD festgeschrieben, was sie für die Winzer im Land tun wollen. Sie sollen etwa durch die Förderung einer Rotationsbrache unterstützt werden. Das sagt der Geschäftsführer der Weinbauverbände Mittelrhein und Mosel.
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100 Seiten stark ist der Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung aus CDU und SPD. Ein kleiner Absatz darin gehört auch dem krisengeschüttelten Weinbau in Rheinland-Pfalz. Darin wird unter anderem angekündigt, ein Landesprogramm aufzulegen, um Rotationsbrachen im Weinbau zu fördern.