Koalitionsvertrag für RLP
Das wollen CDU und SPD für den Weinbau im Land tun
Der Weinbau in Rheinland-Pfalz steckt in der Krise. Die neue Landesregierung hat im Koalitionsvertrag festgeschrieben, was sie f
Der Weinbau in Rheinland-Pfalz steckt in der Krise. Die neue Landesregierung hat im Koalitionsvertrag festgeschrieben, was sie für die Winzer tun will. Doch es gibt noch viele offene Fragen, sagt Maximilian Hendgen, Geschäftsführer der Weinbauverbände Mittelrhein und Mosel.
Frank Rumpenhorst. picture alliance/dpa

Im Koalitionsvertrag haben CDU und SPD festgeschrieben, was sie für die Winzer im Land tun wollen. Sie sollen etwa durch die Förderung einer Rotationsbrache unterstützt werden. Das sagt der Geschäftsführer der Weinbauverbände Mittelrhein und Mosel. 

Lesezeit 4 Minuten
100 Seiten stark ist der Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung aus CDU und SPD. Ein kleiner Absatz darin gehört auch dem krisengeschüttelten Weinbau in Rheinland-Pfalz. Darin wird unter anderem angekündigt, ein Landesprogramm aufzulegen, um Rotationsbrachen im Weinbau zu fördern.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzWeinbau

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