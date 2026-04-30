Neue GroKo in RLP steht Fünf Ministerien für die CDU, fünf für die SPD Hannah Klein 30.04.2026, 16:45 Uhr

i CDU und SPD in Rheinland-Pfalz sind sich einig: Sie regieren in einer Großen Koalition gemeinsam. Das verkünden die beiden Verhandlungsführer Gordon Schnieder (CDU, links) und Alexander Schweitzer (SPD), auf einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag in Mainz. Gemeinsam stellen sie den neuen Koalitionsvertrag vor. Die Ressorts sind bereits verteilt. Die Ministernamen bleiben vorerst allerdings geheim. Boris Roessler. Boris Roessler/dpa

„Gemeinsame Verantwortung für ein starkes Rheinland-Pfalz“: Knapp sechs Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz stellen CDU und SPD ihren Koalitionsvertrag vor. Die Ressorts sind verteilt. Die Ministernamen bleiben vorerst geheim.

Gut fünfeinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz steht fest: CDU und SPD bilden für die nächsten fünf Jahre eine Große Koalition. Den Abschluss der Koalitionsverhandlungen gaben die beiden Verhandlungsführer Gordon Schnieder (CDU) und Alexander Schweitzer (SPD) nun auf einer Pressekonferenz in Mainz am Donnerstagnachmittag bekannt.







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