„Gemeinsame Verantwortung für ein starkes Rheinland-Pfalz“: Knapp sechs Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz stellen CDU und SPD ihren Koalitionsvertrag vor. Die Ressorts sind verteilt. Die Ministernamen bleiben vorerst geheim.
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Gut fünfeinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz steht fest: CDU und SPD bilden für die nächsten fünf Jahre eine Große Koalition. Den Abschluss der Koalitionsverhandlungen gaben die beiden Verhandlungsführer Gordon Schnieder (CDU) und Alexander Schweitzer (SPD) nun auf einer Pressekonferenz in Mainz am Donnerstagnachmittag bekannt.