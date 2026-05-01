Ausflugstipps für den Frühling Familienzeit im Tierpark und Untertage-Labyrinth 01.05.2026, 06:00 Uhr

i Der Tier-Erlebnispark Bell im Hunsrück hat einen Themenbereich Savanne. Dort leben etwa Giraffen, Antilopen und Zebras. Aber auch Bauernhoftiere und ein Erlebniskino gibt es im Tierpark zu entdecken. Dominik Ketz/Hunsrück-Touristik GmbH

Im Frühling vor die Tür zu kommen, ist vielen ein großes Anliegen. Doch nicht immer spielt das Wetter mit. Macht nichts! Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH hat Gut- und Schlecht-Wetter-Tipps zusammengestellt. Hier etwas für Familien.

Frühlingszeit ist Ausflugszeit! Immer öfter lässt sich die Sonne blicken, und viele Menschen verspüren den Drang, ihre eigenen vier Wände zu verlassen. Aber nicht jedes Mal spielt das Wetter mit: kalter Wind, Regen oder gar einstellige Temperaturen können zum Spielverderber werden.







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