Schnee und Glätte in RLP Wer nicht kratzt, dem drohen Winter-Bußgelder Hannah Klein 12.01.2026, 11:04 Uhr

i Eiskratzen bei Minusgraden im Winter kann lästig und zeitaufwendig sein. Ein kleines Guckloch in der Frontscheibe reicht für eine Autofahrt im Winter allerdings nicht aus. Wer erwischt wird, dem drohen sogar Bußgelder. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Eis unter den Reifen, Schnee auf den Scheiben: Autofahren kann im Winter herausfordernd sein – und teuer. Wer vor Fahrtantritt nicht aufpasst, dem können Winter-Bußgelder drohen. Was es zu beachten gilt.

Wer bei winterlichen Bedingungen mit dem Auto unterwegs ist, sollte nicht nur während der Fahrt vorsichtig sein. Bereits vor Fahrtantritt gibt es einiges zu beachten, sonst wird es nicht nur rutschig, sondern auch teuer.Schneebürste und Eiskratzer dürfen im Winter natürlich nicht fehlen.







