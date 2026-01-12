Wer nicht kratzt, dem drohen Winter-Bußgelder

Eis unter den Reifen, Schnee auf den Scheiben: Autofahren kann im Winter herausfordernd sein – und teuer. Wer vor Fahrtantritt nicht aufpasst, dem können Winter-Bußgelder drohen. Was es zu beachten gilt.
Lesezeit 2 Minuten
Wer bei winterlichen Bedingungen mit dem Auto unterwegs ist, sollte nicht nur während der Fahrt vorsichtig sein. Bereits vor Fahrtantritt gibt es einiges zu beachten, sonst wird es nicht nur rutschig, sondern auch teuer.Schneebürste und Eiskratzer dürfen im Winter natürlich nicht fehlen.