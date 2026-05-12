CDU stellt heute Minister vor Wer jetzt neue Bildungsministerin werden soll Bastian Hauck

Sebastian Stein 12.05.2026, 09:26 Uhr

i Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium in Mainz bekommt eine neue Führung. Bastian Hauck

Der designierte Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) will heute Mittag seine Regierungsmannschaft vorstellen. Nun ist offenbar klar, wer das Bildungsressort führen soll – und wer damit den Noch-Bildungsminister Sven Teuber (SPD) ablöst.

Die SPD hat am Montag vorgelegt und ihre Ministerinnen und Minister sowie Staatssekretäre für die neue Landesregierung vorgestellt. Heute Mittag will die CDU nachlegen. Der designierte Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) stellt dann im Landtagsrestaurant vor, wer künftig neben ihm am Kabinettstisch sitzt.







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