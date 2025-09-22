Fahndung nach dem Mörder Wer erkennt Gegenstände von Amy Lopez wieder? 22.09.2025, 14:00 Uhr

i Amy Lopez mit ihrem Bruder Walter Rimbau. Am 26. Septmber 1994 wurde die US-Touristin auf ihrer Europareise in Koblenz ermordet. Auch 31 Jahre nach dem brutalen Verbrechen sucht die Kripo Koblenz weiter nach Zeugen. Robert Rimbau

Der Mord an der US-Touristin Amy Lopez 1994 auf der Festung Ehrenbreitstein lässt ihre Familie in Texas nicht los. Mit Fotos ihrer persönlichen Gegenstände versucht die Kripo Koblenz jetzt, dem Mörder nach 31 Jahren doch noch auf die Spur zu kommen.

31 Jahre lang hat die Koblenzer Kriminalpolizei Fotos der persönlichen Gegenstände von Amy Lopez zurückgehalten, die nach ihrer Ermordung 1994 vom Tatort verschwunden sind. Jetzt gehen die Ermittler damit an die Öffentlichkeit, um den Fahndungsdruck auf ihren Mörder weiter zu erhöhen.







