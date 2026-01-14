Raub im Rhein-Lahn-Kreis Wenn die eigenen vier Wände nicht mehr sicher sind Kim Fauss 14.01.2026, 12:17 Uhr

i Ein Einbrecher raubt seinen Opfern meist weitaus mehr als Geld oder Wertsachen: Das Sicherheitsgefühl in den eigenen vier Wänden leidet. Werner Blatt erklärt, was ein Eindringen in den ureigenen, privaten Bereich mit den Betroffenen macht. (Symbolfoto) Silas Stein. picture alliance/dpa

Gestohlene Wertsachen, eine verwüstete Wohnung und aufgebrochene Türen – wer einen Einbruch in den eigenen vier Wänden erlebt, fühlt sich dort oft nicht mehr sicher. Was so eine Tat mit den Opfern macht, weiß Werner Blatt vom Weissen Ring Koblenz.

Am Koblenzer Landgericht läuft aktuell ein Prozess gegen drei Männer, die mutmaßlich eine 78-jährige Frau und ihren Sohn in deren Wohnhaus angegriffen und ausgeraubt haben sollen. Dabei sollen die Angeklagten Wertsachen und Bargeld im Wert von rund 100.







