Gestohlene Wertsachen, eine verwüstete Wohnung und aufgebrochene Türen – wer einen Einbruch in den eigenen vier Wänden erlebt, fühlt sich dort oft nicht mehr sicher. Was so eine Tat mit den Opfern macht, weiß Werner Blatt vom Weissen Ring Koblenz.
Am Koblenzer Landgericht läuft aktuell ein Prozess gegen drei Männer, die mutmaßlich eine 78-jährige Frau und ihren Sohn in deren Wohnhaus angegriffen und ausgeraubt haben sollen. Dabei sollen die Angeklagten Wertsachen und Bargeld im Wert von rund 100.