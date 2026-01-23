Gastbeitrag Wirtschaft Weniger Bürokratie, mehr Zukunft für Rheinland-Pfalz Susanne Szczesny-Oßing 23.01.2026, 13:58 Uhr

i Eine "Bürokratie-Welle" aus Kartons, Aktenordnern, Formularen und Gesetzestexten bei einer Protestaktion in Hannover Julian Stratenschulte/dpa. picture alliance/dpa

Aufwand für Bürokratie statt Arbeit, die zu Wertschöpfung führt: So kann es nicht weitergehen, findet IHK-Präsidentin Susanne Szczesny-Oßing. Die künftige Landesregierung müsse das Problem dringend angehen, schreibt sie in ihrem Gastbeitrag.

Ein Fünftel der Arbeitszeit fließt in Bürokratie statt in Wertschöpfung. Genehmigungen dauern Monate länger als gesetzlich vorgesehen. Und die Zahl der Vorschriften steigt weiter. Wer glaubt, so ließe sich Wachstum gestalten, irrt gewaltig. 2026 darf nicht so beginnen, wie die letzten Jahre geendet haben.







