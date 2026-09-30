«Herbstbelebung» am Arbeitsmarkt: Die Zahl der Arbeitslosen ist im September gesunken. Wie das zu bewerten ist.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz ist im September auf rund 126.700 Frauen und Männer gesunken. Das waren 2.900 weniger als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Arbeitslosen um 1.700. Die Arbeitslosenquote sank von 5,6 Prozent im August auf nun 5,5 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 5,4 Prozent.

Auch wenn die Arbeitslosigkeit saisonbedingt gesunken ist: «Eine Trendwende am Arbeitsmarkt sehe ich derzeit noch nicht», sagte die Chefin der Regionaldirektion, Ulrike Mohrs, in Saarbrücken. Am Arbeitsmarkt zeige sich die «Herbstbelebung». Der Rückgang der Arbeitslosigkeit im September sei aber geringer als im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. «Die verhaltene Konjunktur hinterlässt ihre Spuren», sagte Mohrs.

Leichter Anstieg bei gemeldeten Stellen

Seit Jahresbeginn haben den Angaben zufolge die Betriebe mit 54.800 Arbeitsstellen 530 Stellen mehr als ein Jahr zuvor gemeldet. Insgesamt waren im September 32.900 offene Arbeitsstellen registriert, 500 Stellen mehr als im September 2025.

Die meisten Stellen waren in der Zeitarbeit, im Handel, im Gesundheits- und Sozialwesen, im verarbeitenden Gewerbe sowie im Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen gemeldet.