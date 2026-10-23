Wer sich noch mal vergegenwärtigen will, was 2026 künstlerisch so alles passiert ist in der Region, sollte die „Form + Farbe“ nicht verpassen. In ihrer Jahresausstellung zeigt die AKM die volle Bandbreite der Kreativität – von Geldkunst bis Fotoholz.
Lesezeit 4 Minuten
Einen Anspruch auf Vollständigkeit kann und soll es hier gar nicht geben: Die traditionelle Jahresausstellung der Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler am Mittelrhein (AKM) ähnelt vielmehr einem reichhaltigen Buffet, an dem man sich hier und dort bedient und dabei im Ganzen gut versorgt fühlt.