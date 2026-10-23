Jahresschau der AKM in Koblenz
Ein Guckkasten voll kreativer Momentaufnahmen
Die Jahresgaben der teilnehmenden Künstler lassen im Kleinen bereits die Vielfalt erahnen, die die „Form + Farbe“ auch in ihrer
Die Jahresgaben der teilnehmenden Künstler lassen im Kleinen bereits die Vielfalt erahnen, die die „Form + Farbe“ auch in ihrer aktuellen Ausgabe wieder im Haus Metternich ausbreitet. Im Vordergrund ist zudem eine der Bronzeplastiken von Clemens Strugalla zu sehen.
Stefan Schalles

Wer sich noch mal vergegenwärtigen will, was 2026 künstlerisch so alles passiert ist in der Region, sollte die „Form + Farbe“ nicht verpassen. In ihrer Jahresausstellung zeigt die AKM die volle Bandbreite der Kreativität – von Geldkunst bis Fotoholz.

Lesezeit 4 Minuten
Einen Anspruch auf Vollständigkeit kann und soll es hier gar nicht geben: Die traditionelle Jahresausstellung der Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler am Mittelrhein (AKM) ähnelt vielmehr einem reichhaltigen Buffet, an dem man sich hier und dort bedient und dabei im Ganzen gut versorgt fühlt.
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