Im Oktober waren 1.000 Menschen weniger arbeitslos als im Vormonat. Zugleich fanden weniger Betroffene aus der Arbeitslosigkeit heraus. Was das zeigt.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz ist im Oktober auf rund 125.700 Frauen und Männer gesunken. Das waren 1.000 weniger als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte.

Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Arbeitslosen um 1.400. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 5,5 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 5,4 Prozent. Stichtag war der 13. Oktober.

Zwar sei die Zahl der Arbeitslosen im Oktober gesunken. Es hätten sich aber mehr Menschen nach einer Erwerbstätigkeit arbeitslos gemeldet als im September. Und: Im Vergleich zum Vormonat konnten 1.200 Frauen und Männer weniger ihre Arbeitslosigkeit beenden.

«Hier spiegelt sich die wirtschaftlich unsichere Situation wider», sagte Walter Hüther, Geschäftsführer Interner Service der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit. Dennoch zeige sich der rheinland-pfälzische Arbeitsmarkt stabil.

Leichter Anstieg bei gemeldeten Stellen

Seit Jahresbeginn haben den Angaben zufolge die Betriebe mit 60.300 Arbeitsstellen 300 Stellen mehr als ein Jahr zuvor gemeldet. Insgesamt waren im Oktober 32.600 offene Arbeitsstellen registriert, 300 Stellen weniger als im September.

Die meisten Stellen waren in der Zeitarbeit, im Handel, im verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen gemeldet.

Unternehmen melden weniger Ausbildungsstellen

Mit Blick auf den Ausbildungsmarkt teilte die Regionaldirektion mit, im Berufsberatungsjahr 2025/2026 seien mit 22.500 Ausbildungsstellen 1.600 weniger registriert worden als ein Jahr zuvor. Bis Ende September hätten rund 1.600 Jugendliche noch keinen Ausbildungsplatz gefunden, 2.100 Ausbildungsstellen seien noch zu besetzen.

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