Bombenfund bei Bauarbeiten
Weltkriegsbombe in Mainz gefunden – Entschärfung am Mittwoch
Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz
Der Kampfmittelräumdienst ist an der Fundstelle im Einsatz. (Symbolbild)
Andreas Arnold. DPA

Bauarbeiter stoßen in Mainz auf eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Kampfmittelräumdienst und Feuerwehr sichern das Gebiet. Am Mittwoch soll der Sprengkörper unschädlich gemacht werden.

Mainz (dpa/lrs) - Bei Bauarbeiten im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld ist eine 250 Kilo schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Kampfmittelräumdienst und Feuerwehr seien vor Ort, teilte die Feuerwehr mit. Das Gebiet sei weiträumig abgesperrt worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe derzeit nicht. 

Der Blindgänger aus US-amerikanischen Beständen soll am Mittwochvormittag entschärft werden. Der Zünder sei noch intakt. Etwa 1.900 Menschen im Umkreis von 250 Metern um den Fundort müssen deshalb ihre Wohnungen bis 8.00 Uhr verlassen.

© dpa-infocom, dpa:260616-930-231783/2

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