Dass Gartenschauen nur blühendes Augenfutter für Blumenfreunde bieten, glaubt in Rheinland-Pfalz spätestens seit der Buga 2011 keiner mehr. Und doch stehen die Landesgartenschauen vor einer ungewissen Zukunft. Wie kann die Rettung aussehen?
Gartenschauen können Städten und Regionen wichtige und vor allem nachhaltige Einwicklungsimpulse verleihen – die Koblenzer können dies nach der Bundesgartenschau 2011 vollmundig bestätigen, am Mittelrhein wird Ähnliches für 2029 erhofft. In Rheinland-Pfalz gibt es zudem Landesgartenschauen (LGS) – die nächste wird 2027 in Neustadt an der Weinstraße eröffnet.