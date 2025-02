AfD dominiert die Plattform Welche Rolle nimmt TikTok im Wahlkampf ein? 09.02.2025, 06:00 Uhr

i Nach seiner Wahl zum rheinland-pfälzischen Ministerpräsident hat der SPD-Politiker Alexander Schweitzer seinen TikTok-Auftritt aufgezogen. Auf der Plattform dominiert besonders die AfD - weswegen ihr die anderen Parteien Konkurrenz machen wollen. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

TikTok wird im politischen Wahlkampf immer wichtiger. Die AfD hat das längst erkannt, andere Parteien ziehen langsam nach. Mit Erfolg? Wir haben uns die Kanäle von Landesverbänden und Spitzenpolitikern aus Rheinland-Pfalz angeschaut.

. Dass auf TikTok nicht nur tanzende Teenager zu finden sind, ist mittlerweile auch in der Politik angekommen. Die AfD nutzt die App für ihren Wahlkampf, indem sie ihre politischen Gegner angreift und Ängste und Sorgen in der Bevölkerung schürt. Damit erreicht sie ein Publikum in Millionenhöhe – dem ausgeklügelten Algorithmus sei Dank.

