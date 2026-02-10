Nach elf Jahren ohne reguläres Oberhaupt hat das Kloster Maria Laach seit gut 100 Tagen einen neuen Abt: Pater Mauritius Wilde. Was bedeutet seine Ernennung durch Rom für die Gemeinschaft und die Zukunft des Klosters?
Gut einhundert Tage ist es jetzt her, dass eine überraschende Nachricht die Runde am Laacher See machte: Pater Mauritius Wilde wird neuer Abt in Maria Laach – nach elf Jahren ohne ein reguläres Oberhaupt. Im November vergangenen Jahres wurde Abt Mauritius offiziell benediziert, nun hatten wir Gelegenheit, mit ihm zu sprechen.