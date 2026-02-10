Visionen für eine bessere Zukunft scheinen heute so dringend wie lange nicht. Dachte sich auch die Gerda Henkel Stiftung und fördert Wissenschaftler nun bei der Entwicklung von Utopien. Was genau geplant ist, erläutert der Vorsitzende Mathias Winde.
Lesezeit 5 Minuten
Wie werden Menschen in Zukunft miteinander leben? Diese Frage sähe die Gerda Henkel Stiftung gern beantwortet – und hat hierzu anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens ein Förderprogramm im Umfang von 2,5 Millionen Euro aufgelegt: Wissenschaftler sind noch bis zum 15.