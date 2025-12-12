Wandel im Handwerk: Ist die Dorfbackstube Geschichte? 

Wenn Paul Kussmann sein Mischbrot aufschneidet, knuspert es. Im April hat er seine Backstube in Holzhausen im Rhein-Lahn-Kreis eröffnet. Kleine Betriebe werden seltener. Wie andere junge Bäcker setzt Kussmann auf eine bestimmte Teigführung.
Lesezeit 7 Minuten
Die Backbranche wandelt sich: Während es immer mehr Großbetriebe gibt, verschwinden kleinere Backstuben. Die Zahl der Handwerksbetriebe nimmt ab. Doch es gibt auch immer wieder Neugründungen – so wie Paul’s Bäckerei in Holzhausen im Rhein-Lahn-Kreis. Die Devise hier lautet: klein, aber fein.