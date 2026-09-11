Irgendwas stimmt hier nicht: Dieses Gefühl drängt sich häufig auf bei Frank Kunert. Der Künstler stattet seine modellierten und anschließend im Foto inszenierten Miniaturwelten üppig aus mit Ironie und Illusionen. Zu erleben ist das nun in Neuwied.
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Auf Balkonien lässt es sich bekanntlich ganz gut leben. Denkt man im ersten Moment auch bei diesem Bild, doch die genauere Betrachtung provoziert bald schon ein Störgefühl, lenkt den Blick von bunt bepflanzten Blumenkästen auf die geschlossenen Fenster im Hintergrund, auf massive Wände, die allerdings entschieden zu schmal sind, als dass sich Wohnraum dahinter verbergen könnte.