Im Roentgen Museum Neuwied
Frank Kunerts kleine Welt voll großer Überraschungen
In wochenlanger Detailarbeit, aus Buchbindekarton und Leichtschaumplatten, verziert auch mal mit Puderzucker, entwirft Frank Kun
In wochenlanger Detailarbeit, aus Buchbindekarton und Leichtschaumplatten, verziert auch mal mit Puderzucker, entwirft Frank Kunert seine Miniaturwelten – hier die Arbeit „Die besten Plätze“ –, die nun in Form von Fotos und ausgewählten Originalkulissen im Neuwieder Roentgen Museum zu sehen sind.
Frank Kunert

Irgendwas stimmt hier nicht: Dieses Gefühl drängt sich häufig auf bei Frank Kunert. Der Künstler stattet seine modellierten und anschließend im Foto inszenierten Miniaturwelten üppig aus mit Ironie und Illusionen. Zu erleben ist das nun in Neuwied.

Lesezeit 4 Minuten
Auf Balkonien lässt es sich bekanntlich ganz gut leben. Denkt man im ersten Moment auch bei diesem Bild, doch die genauere Betrachtung provoziert bald schon ein Störgefühl, lenkt den Blick von bunt bepflanzten Blumenkästen auf die geschlossenen Fenster im Hintergrund, auf massive Wände, die allerdings entschieden zu schmal sind, als dass sich Wohnraum dahinter verbergen könnte.
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