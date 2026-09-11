Sichtbare und unsichtbare Symptome von Multipler Sklerose können den Alltag und die Lebensqualität stark einschränken. Wie sie behandelt werden können, erklärt Experte Dieter Pöhlau in einem kostenlosen Onlinevortrag unserer Zeitung.

Multiple Sklerose wird nicht ohne Grund die „Krankheit der tausend Gesichter“ genannt – Verlauf und Symptome sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Neben Schub- und verlaufsmodifizierender Therapie ist die Behandlung der vielfältigen Symptome wichtig: von Fatigue über motorischen Störungen bis hin zu kognitiven Einschränkungen und Depressionen.

Worauf es bei der symptomorientierten Behandlung ankommt, erklärt Dieter Pöhlau, Ärztlicher Direktor der Kamillus Klinik Asbach, in einem kostenlosen Onlinevortrag unserer Zeitung. Dr. Pöhlau ist unter anderem Vorsitzender des Ärztlichen Beirats der DMSG Rheinland-Pfalz. Der Vortrag findet am Dienstag, 15. September, von 18 bis 19 Uhr, statt. red

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