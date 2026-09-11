Islamismus in RLP Radikalisierung unter dem Deckmantel des Islam Frank Schmidt-Wyk 11.09.2026, 13:20 Uhr

i Seit sechs Jahren leitet Bernd Zywietz die Abteilung Politischer Extremismus bei jugendschutz.net in Mainz. Frank Schmidt-Wyk

Auch wenn es manche Menschen anders sehen (wollen): Der Staat schaut der Radikalisierung von Muslimen nicht tatenlos zu. Ein Beispiel ist die Arbeit von Bernd Zywietz und seinem Team bei der bundesweit zuständigen Stelle jugendschutz.net in Mainz.

Nach dem Attentat auf den Christopher Street Day in Berlin am 25. Juni ist es wie immer nach islamistisch motivierten Anschlägen: Die Menschen sind erst betroffen, dann empört über Versäumnisse der Berliner Sicherheitsbehörden beim Umgang mit dem Täter Abdul B.







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