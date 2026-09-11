Auch wenn es manche Menschen anders sehen (wollen): Der Staat schaut der Radikalisierung von Muslimen nicht tatenlos zu. Ein Beispiel ist die Arbeit von Bernd Zywietz und seinem Team bei der bundesweit zuständigen Stelle jugendschutz.net in Mainz.
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Nach dem Attentat auf den Christopher Street Day in Berlin am 25. Juni ist es wie immer nach islamistisch motivierten Anschlägen: Die Menschen sind erst betroffen, dann empört über Versäumnisse der Berliner Sicherheitsbehörden beim Umgang mit dem Täter Abdul B.