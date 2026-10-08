Meinung zum WHU-Abzug
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Lars Hennemann, Chefredakteur der Rhein-Zeitung
Lars Hennemann, Chefredakteur der Rhein-Zeitung
Kevin Ruehle

Der sich abzeichnende Abgang der WHU ist schmerzlich, aber verkraftbar, wenn die Region und die Landespolitik die richtigen Schlüsse daraus ziehen: Man kann dabei weiterhin auf viel Gutem aufsetzen, kommentiert RZ-Chefredakteur Lars Hennemann.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn das wahr werden sollte, was jetzt – auf Nachhaken unserer Zeitung – aus Vallendar an die Öffentlichkeit gedrungen ist, dann ist das ein schwerer Schlag für den Hochschul- und Wirtschaftsstandort Mittelrhein. Die WHU zieht rheinabwärts und folgt damit einer Spur, die nicht erst gestern gelegt worden ist.
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