Zweijährige Söhne missbraucht? Weißer Ring Koblenz: Täter sind den Kindern oft bekannt Johannes Mario Löhr 29.12.2025, 15:29 Uhr

i Werner Blatt, Leiter der Koblenzer Außenstelle der Opferschutzorganisation Weißer Ring, sagt, dass Kindesmissbrauch meist im Familienumfeld passiere. (Symbolfoto) Daniel Bockwoldt/dpa

Anlässlich eines verstörenden Missbrauchsprozesses, der derzeit am Koblenzer Landgericht läuft, hat unsere Zeitung mit einem Opferschützer des Weißen Rings gesprochen. Er sagt, dass Kindesmissbrauch meist im familiären Umfeld passiere.

Das Koblenzer Landgericht muss sich derzeit mit einem verstörenden Fall von mutmaßlichem schwerem sexuellem Missbrauch von Kleinkindern beschäftigen. Zwei Angeklagte, 37 und 47 Jahre alt, sollen sich laut Staatsanwaltschaft in einem Motel an zwei Kleinkindern (2) vergangen haben.







